ليس برشلونة ولا باريس .. مفاجأة في ترتيب النادي الأكثر تسجيلًا في العام الجديد!

الهجوم الأفضل في العام مفاجأة!

مع مرور شهرين من عام 2023 ومنذ استئناف الدوريات الكبرى بعد نهاية كأس العالم 2022، ظهرت إحصائية مهمة بتصدر نادي فرنسي في وسط الجدول لقائمة الأعلى تهديفًا في السنة الميلادية الجديدة، بينما ابتعدت أندية كبرى مثل برشلونة وباريس سان جيرمان.

ونشر حساب إحصائيات نادي تولوز عبر منصة "تويتر" تصدر الفريق الفرنسي لقائمة أفضل الأندية تهديفًا بعد مرور شهرين من العام الميلادي الجديد، برصيد 23 هدفًا، بينما يأتي في المركز الثاني مانشستر يونايتد ب22 هدفًا، وثالثًا أتالانتا بنفس عدد الأهداف.

النادي الفرنسي يتواجد في المركز ال12 بترتيب الدوري مسجلًا 35 هدفًا في 21 مباراة، بينما سكنت شباكه 36 هدفًا وجمع 29 نقطة.

برشلونة خلال الشهرين الماضيين خاض تسع مباريات في العام الجديد وسجل 20 هدف، بينما باريس سان جيرمان سجل 17 هدف في ثمان مباريات.

يذكر أنه يتبقى أكثر من ثلاث شهور على نهاية الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية الكبري.