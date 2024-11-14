ليس برشلونة.. بابلو توري يكشف النادي الذي يريد الاعتزال بقميصه!

تصريحات قد لا يتوقعها جمهور البلوجرانا

يعد الإسباني بابلو توري لاعب برشلونة من الأسماء الواعدة للغاية في سماء النادي الكتالوني، وهو منتم بالأساس إلى نادي راسينج سانتاندير، الذي كانت هناك فرصة ليتحدث عن العودة إليه في المستقبل.

وقال توري في تصريحات لشبكة "كادينا سير": "العودة إلى راسينج؟ إنه أمر صعب، لكن حسنًا أنا أتابعهم كثيرًا وسعيد جدًا من أجلهم، وقبل كل شيء من أجل المشجعين الذين عانوا كثيرًا ويستمتعون الآن كثيرًا".

ويتصدر راسينج سانتاندير ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وهو فريق سبورتنج خيخون ويبدو قريبًا من العودة إلى الدوري الإسباني "الليجا".

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وأضاف توري الذي حمل ألوان راسينج بين عامي 2020 و2022 بعدما تم تصعيده للفريق الأول: "متأكد من أنني سألعب إلى هناك مرة أخرى، أريد ذلك ولكن ليس الآن، لا أحد يعرف أي شيء، أود الاعتزال هناك في عمر 36 عامًا!".

وشارك توري في 6 مباريات بقميص برشلونة هذا الموسم في كل البطولات، وبصم على 3 أهداف سجلها، ويعد ورقة رابحة لدى المدرب هانز فليك، الذي أعاده للحياة مع النادي الكتالوني.