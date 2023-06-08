"ليس بخططنا" .. تشافي يعلق على رحيل ليونيل ميسي وحقيقة التعاقد مع نيمار

تشافي خرج عن صمته ليعلق على فشل صفقة عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة..

خرج تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن صمته، معلقًا على قرار الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدم العودة إلى الفريق وتفضيل عرض نادي إنتر ميامي الأمريكي، والتقارير التي ربطت "البلوجرانا" باستعادة البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

الفترة الماضية شهدت الكثير من الجدل حول مستقبل ميسي، تحديدًا منذ تأكيد رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده في "حديقة الأمراء"، حيث ارتبط الأرجنتيني بالعودة إلى برشلونة لإنهاء مسيرته في نادي طفولته، بالإضافة إلى حصوله على عرض خيالي من الهلال السعودي بجانب عرض إنتر ميامي.

تشافي، وفي مقابلة مع الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، عبر قناته على تطبيق "تويتش" علق على عملية عودة ميسي قائلًا: "والده أخبر النادي بقراره، لقد شرح الأمر بشكل طبيعي، لقد مر بوقت سيئ ولم يعد يريد أن يكون تحت كل هذا الضغط".

وأضاف: "إنه يريد خفض مستوى الضغط والتوتر الذي كان يعاني منه، يريد حياة أسرية هادئة، إنه قرار شخصي، والظروف لم تساعد على عودته، لكن عليك أن تحترم ذلك".

وتابع: "كنت مقتنعًا أننا سنكون على ما يرام إذا وصل ميسي للفريق، الوهم يتولد لأنني أتحدث معه كثيرًا، كنا نريد عودته إلى النادي، لكن الظروف لم تكن مناسبة، بطبيعة الحال أتمنى له كل التوفيق، فهو صديقي، أتمنى الأفضل له ولأسرته، أنا أحبهم كثيرًا".

تشافي قرر خلال المقابلة وأد كافة الشائعات التي ربطت نيمار بالعودة إلى برشلونة بعد الفشل في استعادة ميسي.

تشافي شعر بالصدمة من تلك الشائعات، حيث لم يكن يعلم عنها شيئًا في البداية، ليقول: "حسنًا، هذه مفاجأة، انظر، أنا أقدر نيمار كشخص وكلاعب وصديق، إنه لاعب رائع، لكنه لا، إنه ليس في خططنا".