ليس إنتر .. السعودية تُخطط للسيطرة على عملاق إيطالي

هل يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نادٍ أوربي جديد؟

مازال صندوق الاستثمارات السعودي لديه الرغبة في استمرار الاستثمارات في أندية أوروبية جديدة، بعد التجربة الناجحة في نادي نيوكاسل الإنجليزي.

واستطاع صندوق الاستثمارات السيطرة على نادي نيوكاسل، الذي أصبح من أقوى الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال المواسم الأخيرة.

وأكدت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية على أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يخطط من أجل شراء نادي روما الإيطالي خلال المرحلة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن صندوق الاستثمارات العامة، سيقوم بشراء روما مقابل 900 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويل الملعب بمبلغ إضافي.

وأكدت الصحيفة على أن المفاوضات جارية حاليًا من جانب صندوق الاستثمارات العامة، بجانب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه من أجل حسم الصفقة.