ليس إنتر هذه المرة .. السعودية تستهدف عملاق إيطاليا صاحب المليار يورو!

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت عن اجتماع مرتقب بين ملاك نادي روما الإيطالي ومجموعة من المستثمرين السعوديين بجانب رجل الأعمال رافايلو فولييري للحديث حول بيع محتمل للنادي.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
كان دان فريدكين المدير التنفيذي لمجموعة فريدكين قد اشترى روما من مالكه السابق جايمس بالوتا مقابل 591 مليون يورو تقريبًا عام 2020.
وقد شهد النادي خاصة فريق كرة القدم تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العام الأخير خاصة بعد التعاقد مع جوزيه مورينيو لتدريبه، حيث تُوج الموسم الماضي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي ووصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم كما يُصارع ميلان وإنتر ويوفنتوس ولاتسيو على مقعد مؤهل لدوري الأبطال 2023-2024.
الصحيفة الإيطالية أوضحت أن الاجتماع المرتقب سيجري خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن ملاك روما يُقدرون قيمة النادي بمليار يورو حاليًا، لكنها لم تُقدم أي تفاصيل عن العرض السعودي.
يُشار إلى أن نادي إنتر كان المستهدف من جانب السعودية خلال العامين الأخيرين، لكن يبدو أن تعثر المفاوضات وجه بوصلة السعوديين نحو العاصمة الإيطالية.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | عاشق محمد صلاح وبطل فيلم أسطوري .. مشاهير قرروا امتلاك أندية كرة قدم
- طرد الدوسري وسباب البريك وفضيحة المعيوف .. مواقف مخجلة في تاريخ الهلال
- اتركوه يرحل مجانًا ومنفوخ مثل فيراتي .. ردود الفعل على طرد حكيمي أمام لوريان!
- يلعب الموسم الأسوأ؟ وليته سجل ضد بورنموث .. ردود أفعال أداء صلاح ضد توتنهام!
- فيديو | "اعتاد إخراج الريح ضد المنافس" .. ما حقيقة تصريح جوريتسكا عن هالاند؟