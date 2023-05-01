ليس إنتر هذه المرة .. السعودية تستهدف عملاق إيطاليا صاحب المليار يورو!

السعودية تُوجه أبصارها نحو إيطاليا

shahid

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت عن اجتماع مرتقب بين ملاك نادي روما الإيطالي ومجموعة من المستثمرين السعوديين بجانب رجل الأعمال رافايلو فولييري للحديث حول بيع محتمل للنادي.

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كان دان فريدكين المدير التنفيذي لمجموعة فريدكين قد اشترى روما من مالكه السابق جايمس بالوتا مقابل 591 مليون يورو تقريبًا عام 2020.

وقد شهد النادي خاصة فريق كرة القدم تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العام الأخير خاصة بعد التعاقد مع جوزيه مورينيو لتدريبه، حيث تُوج الموسم الماضي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي ووصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم كما يُصارع ميلان وإنتر ويوفنتوس ولاتسيو على مقعد مؤهل لدوري الأبطال 2023-2024.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن الاجتماع المرتقب سيجري خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن ملاك روما يُقدرون قيمة النادي بمليار يورو حاليًا، لكنها لم تُقدم أي تفاصيل عن العرض السعودي.

يُشار إلى أن نادي إنتر كان المستهدف من جانب السعودية خلال العامين الأخيرين، لكن يبدو أن تعثر المفاوضات وجه بوصلة السعوديين نحو العاصمة الإيطالية.

Shahid