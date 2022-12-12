ليس أي طاقم أجنبي .. النصر يرفع توصيته بشأن ديربي الهلال

زهيرة عادل
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nassr - hilal - talisca 21-2-2022al nassr twitter
دوري روشن السعوديالنصرالهلال

العالمي والزعيم يلتقيان في 26 من ديسمبر الجاري ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن

الجميع لا يريد أي خطأ يعكر عليه صفو العودة من جديد لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي بعد توقف قرابة الشهرين، والغالبية تلجأ لطواقم التحكيم الأجنبية.

الجمهور السعودي سيكون على موعد مع ديربي الرياض بين الهلال والنصر في 26 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ26.

ووقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن العالمي تقدم بطلب تكليف طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة، رافضًا الحكام المحليين، خوفًا من أي أخطاء قد تكلفه خسارة نقاط اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن طلب النصر، الذي تم تقديمه بالفعل أمس الأحد، تضمن أن يكون الطاقم من الطواقم التي شاركت في كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ثلاث نقاط، فيما يحل الزعيم في المركز الرابع بـ17 نقطة مع مرور ثماني جولات من المسابقة.

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