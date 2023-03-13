ليس أنمار الحائلي .. لؤي ناظر يتصدر مشهد تأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس الملك

العميد تأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الإطاحة بحامل اللقب الفيحاء

بينما الاتحاد على أعتاب تحقيق لقبه الثاني في الموسم الجاري بعد كأس السوبر السعودي، لم يكن اسم رئيسه أنمار الحائلي هو متصدر المشهد، إنما حضر رئيسه الأسبق لؤي ناظر.

العميد هزم الفيحاء اليوم الإثنين، في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتصدر وسم لؤي ناظر المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة عقب المباراة، إذ وجهت له جماهير العميد الشكر من وراء تألق الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، كونه هو من استقدمه للعميد.

رغم أن الاتحاد تعاقد مع جروهي في يناير 2019 من جريميو البرازيلي، وتم علاجه لعام كامل ووضعه على قائمة الاستثمار منذ قدومه، في ظل معاناته من إصابة في اليد، وانتقاد الجمهور للإدارة وقتها، إلا أنهم يحصدون حاليًا ثمار صبر إدارة لؤي ناظر عليه.

جدير بالذكر أن جروهي تصدى لركلتي ترجيحيتين للفيحاء في المباراة، حسمت لفريقه الفوز، ليواصل رحلة التألق التي اشتعلت حرارتها منذ الموسم الماضي.