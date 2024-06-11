ليس في أفضل حالاته .. مبابي يثير المخاوف في معسكر فرنسا قبل انطلاق اليورو

كيف يتعامل ديشان مع الموقف؟

جرس إنذار يدق بقوة في أذني ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا قبل انطلاق يورو 2024، والسبب نجم الفريق كيليان مبابي.

اللاعب أنهى الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان بصورة متواضعة، وذلك يعود لعدم اعتماد المدرب لويس إنريكي كثيرًا عليه، بسبب علم الجميع بقرار رحيله وانضمامه لريال مدريد، وهو الأمر الذي أصبح رسميًا ببداية هذا الشهر.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن مبابي لن يذهب إلى اليورو في أفضل حالاته لانخفاض النسق الخاص به بسبب الطريقة التي أنهى بها الموسم، وكذلك بسبب بعض الآلام في منطقة الظهر التي ظهرت بعد مشاركته كبديل في المباراة الودية أمام لوكسمبورج في 5 يونيو الجاري، بالإضافة إلى مشكلة أخرى في الركبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مبابي ظهر كبديل كذلك في المباراة الودية الأخيرة قبل الذهاب لليورو، والتي تعادل خلالها الديوك مع كندا 0/0، بغياب اللاعب عن التدريبات الجماعية قبل اللقاء، لتزداد علامات الاستفهام حول جاهزيته بشكل كامل للمسابقة التي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري.

وأكدت الصحيفة أنه من المحتمل ألا يكون مبابي جاهزًا بنسبة 100% خلال دور المجموعات في يورو ألمانيا 2024 أمام النمسا وبولندا وهولندا، بسبب افتقاره إلى اللياقة البدنية، ولكنه يظل من أهم المفاتيح لدى ديشان بجوار ماركوس تورام وأنطوان جريزمان، ولكن نجم ريال مدريد سيتمتع بحرية أكبر منهما في الملعب.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 سنة، نجح في تسجيل 44 هدفًا وصنع 10 في 48 مباراة لعبها مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، قبل انتقاله بشكل رسمي لريال مدريد في صفقة انتقال حر.