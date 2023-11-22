نهاية الرحلة؟ سكالوني يخرج برسالة صادمة لميسي بعد إسقاط البرازيل

هل كتب الأرجنتيني نهايته مع منتخب بلاده؟

خرج ليونيل سكالوني بتصريح صادم وغير متوقع عن مستقبله، بعد فوز الأرجنتين على البرازيل 1/0 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

المباراة التي تأخر انطلاقها بسبب أعمال الشغب وعنف الشرطة البرازيلية ضد جماهير الأرجنتين، حسمها نيكولاس أوتاميندي بكرة رأسية، وخرج بعدها سكالوني لإفساد فرحة جماهير فريقه.

وقال المدرب الفائز بكأس العالم للصحفيين:"يجب أن أفكر كثيرًا فيما يجب القيام به، هذا ليس وداعًا ولكن المستوى مرتفع للغاية جدًا في هذا الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"هذه المجموعة تتطلب منك المزيد بشكل دائم، لذلك الفريق يحتاج إلى مدرب لديه كل الطاقة الممكنة للتعامل مع هذا الوضع".

وتمثل هذه التصريحات صدمة هائلة لجماهير الأرجنتين التي تعشق سكالوني وكذلك ميسي الذي يعتبره بمثابة المعلم له، وقد يؤدي رحيل سكالوني إلى اعتزال نجم إنتر ميامي الدولي قريبًا.

يذكر أن فوز الأرجنتين جعلها تحتفظ بصدارة تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال بفارق 8 نقاط كاملة عن البرازيل التي تأتي بالمركز السادس.