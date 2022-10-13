ليس الهلال .. جوميس يرحب بعرض سعودي جديد وعائق وحيد

المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس كان قد رحل عن الهلال في يناير 2022 بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين

يبدو أننا قد نرى المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس من جديد في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، في ظل تلقي اللاعب عرضًا سعوديًا، للظفر بخدماته في الميركاتو الشتوي المقبل.

رحيل بعد ثلاث سنوات

في الميركاتو الشتوي 2022، رحل جوميس عن الدوري السعودي بعد فسخ عقده مع الهلال بالتراضي بين الطرفين.

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وجاء فسخ عقد الفرنسي بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ، ونجاح النادي في ضم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو من الشباب.

وعقب رحيله، عاد جوميس من جديد لجلطة سراي التركي، النادي الذي لعب له لموسم وحيد قبل الانضمام للزعيم وحقق معه عدة نجاحات.

مع الهلال، شارك الأسد الفرنسي في 147 مباراة، سجل خلالها 107 أهداف، وصنع 16 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد جوميس مع الهلال لقب الدوري المحلي ثلاث مرات، ولقب دوري الأبطال مرتين، وكأس الملك مرة واحدة.

ما هي تفاصيل العرض السعودي لجوميس؟

وفقًا لصحيفة "takvim" التركية فإن نادي التعاون يريد الظفر بخدمات مهاجم الهلال السابق، إذ قدم له عرضًا جديًا مقابل 1.5 مليون يورو سنويًا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب رحب بالعرض، خاصةً وأن عقده مع جلطة سراي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لكن أشارت "takvim" إلى أن الاعتراض الوحيد قد يكون من قبل أوكان بوروك؛ المدير الفني لجلطة سراي، إذ أنه لن يقبل التفريط بجوميس إلا إذا تمكن النادي من التعاقد مع مهاجم قوي بديل في الميركاتو الشتوي المقبل.

التعاون يقبع في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 14 نقطة، وسجل مهاجموه خلال سبع جولات عشرة أهداف.

يذكر أن جوميس كان قد نجح في تسجيل أربعة أهداف خلال ثماني مباريات من الموسم الجاري للدوري التركي.

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