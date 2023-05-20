ليس الهلال ولا برشلونة .. زميلا ميسي يرحبان به في ناديه الجديد!

كشف ثنائي منتخب الأرجنتين جيرمان بيتزيلا وجويدو رودريجيز عن رغبتهما في تواجد ميسي معهما فيما أسمياه "ناديه الجديد".
جاء هذا في تصريحات نقلتها "تي واي سي سبورت"، وقال بيتزيلا: "نحن في بيتيس نفتح له الباب، ليس لدينا مشكلة، لو أراد القدوم فليأتي وسنجعله سعيدًا".
وأضاف: "عندما يكون ميسي سعيدًا يأتي بالسعادة للكثير من الناس، ونحن في الأرجنتين نقدر تواجده معنا".
وأردف زميله في الفريق جويدو رودريجيز: "نحن نستمتع باللعب معه في المنتخب، يكون سعيدًا هناك ويظهر ذلك في كل مرة يذهب".
جدير بالذكر أن ميسي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، مما يجعله حرًا في الرحيل عن صفوف الفريق بشكل مجاني.
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