ليس الهلال .. أزمات برشلونة تقود ميسي إلى وجهة مفاجئة

النجم الأرجنتيني سيلعب هناك للمرة الأولى!

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي قد ينضم إلى وجهة مفاجئة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي سيرجيو جونزاليس والذي أكد أن بعض المصادر قد نقلت له إن إنتر الإيطالي ينوي التوقيع مع ليونيل ميسي.

وأوضح أن كل ما يجري في الوقت الحالي من أزمات مالية في برشلونة ومشاكل تخص قواعد اللعب المالي النظيف بالإضافة إلى العلاقة المتوترة للنادي الكتالوني مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لن يجعل ليونيل ينضم لفريقه السابق من جديد.

وأكد الصحفي أن العلاقة الطيبة لليونيل مع خافيير زانيتي أسطورة إنتر ونائب رئيس النادي قد تسهم في تسهيل عملية الانتقال.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت تقارير عديدة أن ليونيل ميسي قد رفض في عدة مناسبات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان رغم إصرار النادي الفرنسي على ذلك.

جدير بالذكر أن إنتر حاول ضم ميسي أكثر من مرة في السابق، حيث ارتبط النجم الأرجنتيني بالنادي الإيطالي في عدة مناسبات لكن الصفقة لم تتم أبدًا، كما ارتبط مؤخرًا بالهلال السعودي.