ليس المال .. بيانيتش يكشف الأسباب غير متوقعة وراء رفض أليجري السعودية

كشف النجم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي الشارقة الإماراتي، عن الأسباب وراء رفض المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، للعروض السعودية التي وصلت له مؤخرًا.
وتلقى أليجري عروضًا من الهلال والنصر خلال الفترة الماضية، ولكنه رفضه مفضّلًا البقاء مع فريقه يوفنتوس الإيطالي خلال الوقت الحالي.
وقال بيانيتش خلال حديثه مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أليجري يُريد أن يقضي موسم طبيعيًا مع يوفنتوس، بعد الصعوبات التي واجهته المواسم الماضية".
وأوضح بيانيتش: "يوفنتوس مر بصعوبات السنوات الماضية، بسبب عقوبة النقاط واستقالة الإدارة، ويُريد أن يقضي موسمًا بشكل طبيعي مع الفريق الإيطالي".
واختتم النجم البوسني تصريحاته قائلًا: "إذا كان المسؤولون في السعودية وضعوا أليجري كهدف رئيسي، فإن السبب في ذلك هو الاحترام الكبير له".
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