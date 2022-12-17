ليس الفيروس.. إصابة عضلية تمنع مشاركة مهاجم فرنسا ضد الأرجنتين!

مازن زكيمازن زكي
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France(C)Getty Images
الأرجنتين vs فرنساالأرجنتينفرنساكأس العالمأوليفييه جيرو

ديشان يفكر في البديل بالفعل

يبدو أن مشاركة المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في مباراة منتخب بلاده الفرنسي ضد الأرجنتين باتت محل شك، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الركبة قد تبعده عن التشكيلة الأساسية.

فريق المدرب ديدييه ديشان ارتبط في الأيام الماضية بالعديد من الإصابات وكان هناك أكثر من اسم مهدد بالغياب بسبب الاشتباه في الإصابة بفيروس الإبل، لكن هذه المرة فإن المشكلة العضلية هي التي قد تبعد جيرو.

حيث نشر الصحفي الإسباني "أندريس راموس" تغريدة عبر موقع تويتر قال فيها إن جيرو قد يغيب عن مباراة فرنسا ضد الأرجنتين بسبب آلام في الركبة.

وأضاف راموس أن ديشان لديه خطة بديلة لمواجهة الأرجنتين تضمنت وجود البديل ماركوس تورام على الجناح الأيسر، فيما سيلعب كيليان مبابي في مركز المهاجم.

جدير بالذكر أن ديشان لا يملك الكثير من الوقت، إذ ستلعب المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 يوم الغد، الأحد، بين منتخب الأرجنتين والديوك.

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