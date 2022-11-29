ليس الدوسري .. نجم السعودية محل منافسة أندية إنجلترا وإسبانيا

ناديان إنجليزيان وثالث إسباني يجهزون عروضهم الرسمية للاعب الأخضر

تألق أكثر من لاعب في المنتخب السعودي خلال كأس العالم قطر 2022، ولفتوا أنظار الأندية الأوروبية، لكن هناك واحد بالفعل هناك أندية تستعد للظفر به عقب نهاية البطولة.

الأخضر أحدث المفاجأة في افتتاح مشواره في المونديال، وحقق الفوز أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم قدم أداءً جيدًا في المباراة الثانية رغم الهزيمة أمام بولندا بثنائية نظيفة.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن هناك ثلاثة أندية أوروبية أبدت رغبتها في التعاقد مع سعود عبد الحميد؛ ظهير أيسر الهلال والمنتخب السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن ناديين إنجليزيين وثالث إسباني سيتقدمون بعروض رسمية للهلال عقب نهاية المونديال، للتعاقد مع اللاعب سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي المقبلين.

يذكر أن الهلال كان قد تعاقد مع سعود خلال الميركاتو الشتوي 2022، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، الذي حاول مرارًا وتكرارًا التجديد للاعب، لكن الأخير ماطل في الأمور المادية، لتعلن إدارة العميد رفضها الاستمرار في التفاوض معه، وتبيع المدة المتبقية في عقده للنادي العاصمي.