ليس الأهلي .. أوباميانج يُتم اتفاقه مع ناديه الجديد في دوري روشن

المهاجم كان أحد أهداف الدوري السعودي في الصيف الماضي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل المهاجم الجابوني، بيير إيمريك أوباميانج، لاتفاق مع ناديه الجديد في دوري روشن السعودي.

مهاجم مارسيليا ارتبط بالانتقال إلى السعودية الصيف الماضي لكنه اختار التوقيع للنادي الفرنسي عقب نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

بعض التقارير الصحفية تحدثت عن إمكانية انضمامه للأهلي هذا الصيف، لكن صحيفة الرياضية أكدت توصل الشباب لشبه اتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد، مشيرة إلى أن الأيام القادم ستشهد حسم الصفقة بشكل كامل.

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الرياضية أوضحت أن الشباب فضل أوباميانج على المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، والذي بات قريبًا من القادسية، والبريطاني تشي آدمز، وذلك لتعويض الحبيب ديالو الذي قرر المدرب فيتور بيريرا الاستغناء عنه لضعف مستواه الفني.

الشباب سيكون مضطرًا للدخول في مفاوضات مع مارسيليا لشراء عقد صاحب الـ34 عامًا، حيث يرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2026.