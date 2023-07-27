ليس الآن .. إسماعيل بناصر هدف أندية دوري روشن السعودي

بناصر أحدث أهداف دوري روشن السعودي

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أصبح النجم الجزائري إسماعيل بناصر لاعب وسط ميلان الإيطالي، هو هدف أندية دوري روشن الجديد، من أجل التعاقد معه، ولكن ليس في الوقت الحالي!

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إسماعيل بناصر يعاني من إصابة خلال الوقت الحالي، بقطع في الرباط الصليبي، تعرض له خلال شهر مايو الماضي، ليخضع لجراحة ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر على أقل تقدير.

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وأشار الصحفي نبيل دجيليت عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أن بناصر تلقى اتصالات من السعودية، من أجل الانضمام إلى دوري روشن السعودي.

وأضاف نبيل أن إسماعيل بناصر المصاب حاليًا، لن يتم استهداف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بل في الشتاء المقبل، حيث تمت المفاوضات بالفعل بين الطرفين.

ويعد بناصر من أهم نجوم المنتخب الجزائري ونادي ميلان، حيث كان سببًا في تتويج الأول ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 وتتويج الثاني بالدوري الإيطالي الموسم قبل الماضي.

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