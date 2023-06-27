طفرة هائلة في مختلف الألعاب

أعرب لاعب التنس العالمي نيك كيريوس، عن استعداده للاستفادة من الاستثمار السعودي المحتمل في اللعبة على غرار ما يحدث في كرة القدم.

دوري روشن السعودي يقدم طفرة مبهرة خلال هذا العام، باستقطاب العديد من النجوم العالميين مثل كريستيانو رونالدو، كاليدو كوليبالي، نجولو كانتي، برونو نيفيش، إدوارد ميندي وكريم بنزيما.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سبق أن كشفت عن دخول أندريا جاودنزي رئيس اتحاد جولات التنس العالمية مع صندوق الاستثمار السعودي لمناقشة إمكانية الاستحواذ على اللعبة.

ومن جانبه رد كيريوس على هذا الخبر من خلال حسابه على موقع "تويتر" قائلًا:"أخيرًا أحدهم عرف قيمة التنس، أخيرًا سنحصل على الأموال التي نستحقها، سجلوني معكم!".

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن ثروة كيريوس البالغ من العمر 28 سنة تبلغ 18 مليون دولار من خلال مسيرته في عالم التنس.

يذكر أن صندوق الاستثمار استحوذ مؤخرًا على لعبة الجولف ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ودخل في محادثات لشراء حقوق لعبة "فورمولا 1".