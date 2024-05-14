ليست واحدة للجميع .. مكافأة مالية خيالية للاعبي الهلال بعد الفوز بدوري روشن السعودي

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قدر المكافأة المالية التي رصدها الهلال لكل لاعب بعد تحقيق الفريق لقب دوري روشن السعودي، وأقل ما تُوصف به بالخيالية.

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الهلال تُوج بلقبه الـ19 من الدوري السعودي بفوزه على الحزم 4-1 في الجولة الأخيرة من البطولة، وسيُواجه النصر في مباراة الديربي مساء الجمعة القادم.

الرياضية أوضحت أن كل لاعب في الفريق العاصمي سيحصل على نصف مليون ريال سعودي مكافأة الفوز بالدوري السعودي، وسيحصل اللاعبون الذين لعبوا نصف عدد مباريات الدوري فأكثر على مبلغ إضافي.

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الهلال سبق أن تُوج بكأس السوبر السعودي هذا الموسم، وسيُواجه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما كان قد خرج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي في مفاجأة كبرى.

الزعيم سيُتوج باللقب وسط حفل كبير عقب انتهاء مواجهة الجولة الـ33 أمام الطائي في ملعبه "المملكة أرينا"، وذلك لأنه سيخوض المباراة الأخيرة من الموسم خارج ملعبه أمام الوحدة.

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