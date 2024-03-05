"ليست مُزحة" .. نجم برشلونة يقترب من مجاورة ميسي في إنتر ميامي!

بيكهام يجمع الجيل الذهبي للبلوجرانا في قبضته

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ينفذ خطة محكمة لاستقطاب غالبية عناصر الجيل الذهبي لبرشلونة في ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي.

ويضم إنتر ميامي حاليًا بين صفوفه، 4 لاعبين سابقين في برشلونة وهم: ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس، لويس سواريز وجوردي ألبا.

وقال مات دويل، خبير انتقالات الدوري الأمريكي، إن هناك أنباء حول إمكانية انتقال سيرجي روبرتو، لاعب وسط برشلونة إلى إنتر ميامي ليحل محل اللاعب الأمريكي دياندري يدلين.

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وتشير تقارير صحفية، إلى أن يدلين يقترب من الرحيل عن إنتر ميامي إلى إف سي سينسيناتي في واحدة من أكثر الصفقات غرابة هذا العام، حيث من المقرر أن يحصل الفريق على 170 ألف دولار فقط مقابل الصفقة.

وأشار دويل إلى أن إنتر ميامي، يمكن أن يتعاقد مع روبرتو مع وجود مكان متاح في القائمة الدولية لإنتر ميامي، وهو ما يجعل الصفقة ممكنة.

وشرح دويل بالتفصيل كيف يمكن لإنتر ميامي أن يستبدل يدلين في قائمته، قائلًا: "قام شخص ما بإلقاء مزحة على سيرجي روبرتو على وسائل التواصل الاجتماعي وضحكت للحظات. ثم لم أفعل. لأنه أمر منطقي إلى حد كبير، ويمكنني أن أؤكد أن ميامي لديه مكان في القائمة الدولية متاح لإدراج اسم نجم برشلونة، إذا أرادوا ذلك".