ليست مونديال الأندية .. بطولتان لن يتمكن الهلال من التتويج بهما!

تعرف على البطولات التي لن يتمكن الهلال من التتويج بها

كشف الإعلامي الرياضي سامي الحريري، عن بطولتين سيكون من الصعب على الهلال تحقيهما خلال الوقت الحالي، مستبعدًا بطولة كأس العالم للأندية.

وحل نادي الهلال وصيفًا في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، في مشاركة تاريخية للزعيم.

ونشر الحريري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي فيديو، خلال تواجده في برنامج "أكشن مع وليد"، مؤكدًا أن هناك بطولتين من الصعب على الهلال التتويج بهما.

وكتب الحريري: "البطولتان الوحيدتان اللتان من الصعب أن يحققهما الهلال هما دوري الدرجة الأولى وجائزة اللعب النظيف، إنجازات عظيمة جماهير الهلال محرومة منها، الله يعوضكم".

وحقق نادي الهلال حتى الآن جميع البطولات الممكنة، باستثناء بطولة كأس العالم للأندية، حيث يستهدف الزعيم تلك البطولة خلال السنوات المقبلة.