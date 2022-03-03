ليست قصة الهلال .. الإشادة بالاتحاد مثير لاستفزازهم!

تحدث الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن مشكلة حقيقية في الكرة السعودية خلال الوقت الحالي، وهي محاربة أي نموذج إيجابي يظهر في الملاعب السعودية، آخرها نجاح نادي الاتحاد.

نادي الاتحاد يقدم موسمًا رائعًا، حيث يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ببراعة، بالإضافة للمستوى الرائع الذي يقدمه لاعبي العميد.

الفراج هاجم كل من لا يحب أن يرى تجربة ناجحة بالدوري السعودي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة مثيرة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "حتى الإشادة بإمكانيات الأجهزة الإدارية في نادي الاتحاد، أصبحت مثيرة للاستفزاز بالنسبة لهم، الأمور الآن أصبحت واضحة".

وتابع: "ليست القصة الهلال، بل القصة غضب من أي تجربة نجاح أو نموذج إيجابي في ملاعبنا ومؤسساتنا الرياضية، نحن أمام مشكلة حقيقية يجب حلها بهدوء وتحتاج وقت لأنها نتاج سنوات".

حتى الاشادة بامكانيات الاجهزة الادارية في نادي الاتحاد اصبحت مثيرة للاستفزاز بالنسبه لهم .

الامور الان اصبحت واضحة ، ليست القصة الهلال بل القصة غضب من اي تجربة نجاح او نموذج ايجابي في ملاعبنا ومؤسساتنا الرياضية ، نحن امام مشكلة حقيقية يجب حلها بهدوء وتحتاج وقت لانها نتاج سنوات . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) March 3, 2022

ويقصد الفراج من تغريدته، أن الهجوم ليس متعلقًا بنادٍ بعينه مثل الهلال، بل أي تجربة ناجحة في الكرة السعودية، وقد يطال الأمر مؤسسة رياضية.

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وشهدت الفترة الماضية محاولات من بعض الإعلاميين الانتقاص من الإنجاز الذي حققه نادي الاتحاد هذا الموسم، بعد النتائج والمستويات الرائعة التي يقدمها، كما حدث مع الهلال والنصر وغيرهما من الأندية.