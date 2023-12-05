ليست أزمة برشلونة وحده .. أين دفاع الموسم الماضي يا جوارديولا؟

أزمة كبيرة تضرب مانشستر سيتي في الموسم الحالي

بينما انشغل الكثيرون بالحديث عن أزمات برشلونة الدفاعية وبالأخص في الدوري الإسباني، وتحول الفريق الذي استقبل الهدف الرابع عشر في الليجا بالجولة 35، إلى آخر تلقى هذا العدد في 15 جولة فقط، تناسى البعض فريقًا آخر يشبه كثيرًا في تكوينه النادي الكتالوني.

لنذهب بعيدًا إلى الدوري الإنجليزي، حيث نجد السيد بيب جوارديولا يدير فريق مانشستر سيتي الذي عانى لسنوات على المستوى الدفاعي قبل أن يتحسن الوضع كثيرًا في الموسم الماضي.

مانشستر سيتي كان يفعل كل شيء ممكن ولكن يخسر في دوري أبطال أوروبا ويودع مبكرًا لأسباب دفاعية بحتة ولأخطاء يمكن تجنبها، وبالتالي يتحطم المشروع بالكامل بسبب ثغرة بسيطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن الموسم الماضي نجح بيب في تجنب هذه الأزمة واستطاع تحقيق دوري الأبطال أخيرًا بعدما تجنب تلك الأهداف السهلة وظهر تألق حارسه وخط دفاعه في عديد المباريات.

الآن، وفي آخر 4 مباريات فقط لمانشستر سيتي تلقت كتيبة بيب جوارديولا 10 أهداف كاملة، لتدق أجراس الخطر وتعيد الذكريات لأزمات سابقة.

ماذا حدث لفريقك يا جوارديولا؟

في 22 مباراة لعبها مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات، استقبل 24 هدفًا أي بمعدل 1.09 في المباراة الواحدة، وكما ذكرنا سابقًا أن من بينهم 10 أهداف كاملة في آخر 4 مباريات.

صحيح أن الكثير من الأهداف جاء بسبب أخطاء فردية – كما حدث ضد لايبزيج – ولكن هناك أزمة واضحة في المنظومة الدفاعية لكتيبة بيب.

فالمدرب الكتالوني اعتمد الموسم الماضي على اللعب بخطة تضم ثلاثي في الدفاع وأمامهما اثنين ارتكاز هما ستونز ورودري بجانب تقدم جوندوجان مع سيلفا ودي بروينه في الوسط الهجومي.

لكن مع إصابة ستونز أصبح رودري وحيدًا، ومع رحيل جوندوجان وإصابة دي بروينه يبدو أن المنظومة تفككت بشكل كبير.

العناصر التي يعتمد عليها بيب لخلافة ستونز تحديدًا لم تكن كافية لضمان صلابة دفاعية قوية كما كان الحال، وربما يكون السبب هو أنّ جوارديولا أصبح يمنح مساحة أكبر لارتجال لاعبيه الموسم الحالي عن الماضي.

شاهدنا مثلا الاعتماد الكبير على دوكو أكثر من جريليتش، ورغم أنّ الأول أكثر مهارة والأنجح في إتمام المراوغات في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، لكنّه لا يمتلك القدرات الفنية التي لدى الثاني.

فسبب تفضيل بيب لجريليتش كان نابعًا من قيامه بعدة أدوار هجومية ودفاعية ومساندة المنظومة ككل، وهو أمر لا يقدمه دوكو بالقدر ذاته.

وما الحل؟

التعادل 4-4 مع تشيلسي ثم التأخر بهدفين أمام لايبزيج والتعادل أمام توتنهام 3-3 تجعل بيب يقف على أطراف أقدامه يراقب الوضع.

ربما تكون عودة جون ستونز من الإصابة وجاهزيته – بحسب تصريحات بيب جوارديولا الأخيرة – قد تكون حلًا لتحسين وضع الفريق، رغم أن إيقاف رودري ضد أستون فيلا سيجعل الأمور معقدة.

كل ما يحتاجه بيب الآن للتفكير في أزمته الدفاعية، فالفريق صلب هجوميًا بشكل كبير للغاية ويصل بالكثير من الفرص، لكن المنافس لا يحتاج إلا سوى فرصتين أو أكثر للنجاح في التسجيل.

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العودة للأساسيات التي أنهى بها الموسم الماضي بوجود آكي وروبن دياش ووكر في الدفاع وأمامهما ستونز ورودري أو كوفاشيتش حتى لحين عودة الإسباني قد يكون أفضل في تحسين المنظومة الدفاعية.

الأهم هو العمل على تطوير منظومة الضغط ككل، فربما تكون إصابة دوكو فرصة جيدة لجريليتش لتذكير بيب بما يقدمه وقدرته على تعقيد مهمة المنافس في البناء من الخلف.

بيب بحاجة إلى وقفة – كما فعل الموسم الماضي – لإيقاف نزيف الأهداف المستقبلة، حتى لا يأتي يوم في نصف أو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويجد نفسه خارج البطولة بسبب هدف من خطأ دفاعي كان من الممكن بسهولة تجنبه!