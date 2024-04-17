"ليست بالمال والله لا يبتلينا بكارثة البليهي" .. نجوم العين يسخرون بعد كسر سلسلة انتصارات الهلال

سخرية عيناوية من الهلال بعد كسر سلسلة الـ34 انتصارًا متتاليًا..

سخر عدد من نجوم نادي العين الإماراتي، من الهلال السعودي ونجومه؛ بعد القمة الآسيوية الكبرى، مساء يوم الأربعاء.

الهلال سقط بأربعة أهداف مقابل اثنين، أمام مستضيفه العين، بملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وعبر "ستوري" بموقع تبادل الصور "إنستجرام".. أكد يحيى نادر، متوسط ميدان نادي العين، على أن كرة القدم تُلعب بـ"الشخصية"، وليس بالمال.

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نادر كتب: "ليس بالمال أو في اللاعبين.. بل بالشخصية والشعار"؛ في إشارة إلى المبالغ الضخمة التي صرفها نادي الهلال، لضم مجموعة من النجوم العالميين، في الصيف الماضي.

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ومن ناحيته.. أثار لاعب العين الآخر خليفة المزروعي "الجدل"، بنشره صورة لخبر قديم من إحدى الصحف؛ تحت عنوان: "العين يرأف بتاريخ الهلال".

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أما عيسى خلفان، مهاجم نادي العين، أعاد نشر مقطع فيديو للمدافع الهلالي علي البليهي؛ صرح خلاله بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة بالذات؛ قائلًا: "سنأخذ إجازة يومين ثم نعود".

خلفان علق ساخرًا على تصريحات البليهي، عبر "ستوري" بحسابه الرسمي في "إنستجرام"؛ قائلًا: "نورتنا في مقر الزعماء.. والله لا يبلاني باللي أنت فيه حاليًا".

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جدير بالذكر أن البليهي، تسبب بشكل مباشر وغير مباشر، في احتساب "ركلتي جزاء" ضد الزعيم الهلالي، في القمة الآسيوية، سجل منهما الجناح المغربي سفيان رحيمي، هدفين لمصلحة العين.