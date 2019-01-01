ليستر يحدد سعر لاعبه لمانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع لاعب ليستر سيتي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي ليستر سيتي حدد سعر انتقال لاعبه ريكاردو بيريرا إلى مانشستر يونايتد.

وتسعى إدارة الشياطين الحمر لتدعيم خط دفاعها، وصوبت أعينها تجاه المدافع البرتغالي.

ووفقاً لصحيفة ديلي ستار، فإن إدارة الثعالب حددت مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، مقابل التخلي عن اللاعب للفرق المهتمة به وعلى رأسها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وانضم صاحب الـ 26 عاماً، إلى ليستر في صيف 2018 قادماً من بورتو البرتغالي بقيمة 25 مليون إسترليني.

ومن جانبها أكدت الصحافة الإسبانية، أن بيريرا قد يكون حلاً لبرشلونة في حال رحيل ظهير الفريق نيلسون سيميدو.

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وألمح المدافع البرتغالي في وقت سابق خلال تصريحات صحفية، إلى تقبله فكرة الانتقال من ليستر وقال: "من الجيد أن أعرف أن هناك أندية مهتمة بالتعاقد معي هذا يثبت أنني أقوم بعمل جيد".

وتعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الماضية، قادماً من ليستر سيتي مقابل 80 مليون إسترليني ليصبح أغلي مدافع في العالم.