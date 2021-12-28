ليستر سيتي يعطل قطار ليفربول بهزيمة غير متوقعة

سقط ليفربول، في فخ الهزيمة أمام ليستر سيتي، بهدف دون رد ضمن المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كينج باور ستاديوم، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبعد تعثر اليوم تجمد رصيد الريدز عند النقطة 41 في المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما وصل الثعالب إلى النقطة 25 في المركز التاسع.

المباراة بدأت بقوة وبشكل سريع وفي الدقيقة 13 احتسب الحكم مايكل أوليفير، ركلة جزاء لصالح ليفربول، بعد تدخل ويلفريد نديدي على محمد صلاح.

وفي الدقيقة 15 تقدم محمد صلاح لتنفيذ ركلة الجزاء، ولعبها في الزاوية اليسرى ولكن شمايكل حارس ليستر يتألق ويتصدى لها وترتد لصلاح الذي لعب الكرة برأسه ولكنها ارتطمت بالعارضة ومرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

واستمر هجوم الريدز وفي الدقيقة 22 هدد هندرسون مرمى ليستر بعد بينية رائعة من تشامبرلين، ولكن شمايكل يتصدى لها.

وكاد محمد صلاح أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 31 بعد تسديدة رائعة، ولكن شمايكل يواصل التألق ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

وجاء الرد السريع من لاعبي ليستر سيتي بعد تبادل التمريرات بين لاعبي الفريق ووصلت الكرة إلى فاردي الذي سدد تسديدة قوية ولكن ماتيب يتدخل في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 37 كاد ماديسون أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد تمريرة من فاردي، سددها بقوة ولكن أرنولد يبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني وفي الدقيقة 54 مرر جوتا الكرة إلى ماني، الذي لعب الكرة بشكل غريب فوق المرمى.

وفي الدقيقة 58 نجح لوكمان في تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعد تمريرة من دويسبري، إلى لوكمان الذي سدد الكرة في الزاوية اليمنى للحارس أليسون بيكر.

وسيطر ليفربول، على ما تبقى من المباراة بحثًا عن هدف التعادل، وهدد مرمى ليستر سيتي في أكثر من مرة ولكن دون جدوى.

وقبل نهاية المباراة الوقت الأصلي للمباراة بتسع دقائق، احتسب الحكم ركلة ركنية لصالح ليفربول، قابلها جوتا برأسية ولكنها مرت بجوار القائم بسلام على مرمى شمايكل.

وفي الدقيقة 85 وصلت كرة عرضية، إلى فيرجيل فان دايك داخل منطقة الجزاء، الذي سدد تسديدة قوية ولكن شمايكل تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية ليحافظ على نظافة شباكه.