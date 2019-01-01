ليستر سيتي وليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

ليستر سيتي 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / نيكو ويليامز / جيمس ميلنر / آدم لالانا / ديفوك اوريجي / كورتيس جونز / أدريان / شيردان شاكيري

ليفربول: يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / نابي كيتا / جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه

البدلاء / جيمس جاستن / أيوزي بيريز / ديماراي جراي/ حمزة شودهري / ويس مورجان / داني وارد / مارك ألبرايتون

ليستر سيتي: يبدأ المدرب بريندان رودجرز بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا / جوني إيفانز / كاجلار سويونسو / بنيامين تشيلويل / هارفي بارنز / دينيس برايت / ويلفريد نديدي / يوري تيليميناس / جيمس ماديسون / جايمي فاردي

تشكيل الفريقين:

في المقابل سيحاول ليستر سيتي بقيادة براندن رودجرز تعويض الخسارة أمام مانشستر سيتي في الأسبوع الماضي، وإلحاق الهزيمة الأولى بالريدز هذا الموسم من أجل تقليص الفارق بينهما إلى 7 نقاط، من أجل إحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري.



يتصدر ليفربول جدول الترتيب في الوقت الراهن برصيد 49 نقطة، على الرغم من تأجيل مباراة وست هام له في الأسبوع الماضي لمشاركته في كأس العالم للأندية التي توج بها على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، وسيسعى لتحقيق الفوز من أجل زيادة الفارق بينه وبين الثعالب إلى 13 نقطة.



أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./