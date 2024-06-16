"ليسا من السعودية" .. الكشف عن أولى صفقات الاتحاد بميركاتو الصيف

النمور تبحث عن التدعيمات

كشفت أنباء قادمة من السعودية عن تحركات الاتحاد لدعم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره بعد الموسم المخيب الذي خرج منه الفريق دون بطولات، وفشل في التأهل لدوري أبطال آسيا بحلتها الجديدة عقب ضمان الثلاثي الهلال والنصر والأهلي التواجد عن دوري روشن.

وبحسب الإعلامي محمد البكيري، سيعلن الاتحاد قريباً عن صفقتين قامت الإدارة بإتمامهما لدعم خط هجوم النادي بالموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يكشف البكيري عن هوية اللاعبين، ولكن أوضح أن أحدهما يلعب كصانع ألعاب، والآخر في مركز الجناح، وكلا اللاعبين ليسا محليين ولكن محترفين.

وتم ربط الاتحاد مؤخراً بإعادة إحياء اهتمامه بالنجم المصري محمد صلاح وتقدم الاتحاد بعرض ضخم لإقناع ليفربول بالتخلي عن جناحه.