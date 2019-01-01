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دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

ليدز يمنح شيفيلد يونايتد بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي

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Getty Images
تعرف على نتيجة مباراة ليدز وأستون فيلا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تأهل نادي شيفيلد يونايتد رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليدز مع أستون فيلا بهدف لكل فريق.

ليدز ابتعد عن المركز الثاني بفارق 5 نقاط قبل جولة واحدة من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى تشامبيونشيب.

وتقدمت كتيبة مارسيلو بيلسا في الدقيقة 72 عن طريق ماتيوز كليتش قبل أن يتعادل ألبرت أوداما في الدقيقة 77 من صناعة المصري أحمد المحمدي.

هدف ليدز جاء أثناء سقوط أحد لاعبي أستون فيلا مصابًا مما جعل بيلسا يطلب من لاعبيه ترك الفريق المنافس ليسجل هدف التعادل.

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وبهذه النتيجة حافظ ليدز على المركز الثالث برصيد 83 نقطة وبفارق 5 نقاط عن شيفلد يونايتد صاحب المركز الثاني ليرافق الأخير فريق نوريتش سيتي إلى البريميرليج.

ولا تزال حظوظ ليدز يونايتد قائمة بخوض مباريات الملحق للتواجد في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وكان آخر تواجد لشيفيلد يونايتد في البريميرليج بموسم 2006-2007 واستمر لموسم واحد فقط قبل أن يهبط مرة أخرى.

 

 

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