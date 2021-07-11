"ليت الكرة السعودية تتعلم مما حدث في نهائي كوبا أمريكا!"

الأرجنتين أخيرًا توجت بطلًا بقيادة ميسي

أشاد الإعلامي الرياضي تركي الخليوي بأجواء الروح الرياضية التي شهدها نهائي كوبا أمريكا، متمنيًا أن يرى مثلها في الدوري السعودي بعيدًا عن بعض الإعلاميين المتعصبين.

الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي توجت بالأمس بطلًا لكوبا أمريكا، بعد التغلب على منتخب البرازيل، بهدف نظيف سجله أنخيل دي ماريا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

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وعقب المباراة، حرص ميسي على مواساة زميله السابق في برشلونة الإسباني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، الذي انهمر في البكاء لخسارة فريقه.

الخليوي نشر عناق ميسي لنيمار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا: "هل نرى في رياضتنا مثل هذه الروح !! وفي مثل الموقف نتمنى .. وليت هذه الصورة تُعلق في غرف اللاعبين وغرف تبديل الملابس في كل الأندية وفي كل الملاعب".

وأضاف: "هي هدية مع التحية لبعض الإعلاميين المؤججين للتعصب من كل الميول".

هل نرى في رياضتنا مثل هذه الروح !! وفي مثل هذا الموقف !!؟ نتمنى 🤲.. وليت هذه الصورة تُعلق في غرف اللاعبين وغرف تبديل الملابس في كل الأندية وفي كل الملاعب ، وهي هدية مع التحية لبعض الإعلاميين المؤججين للتعصب من كل الميول . pic.twitter.com/vTKKTkACOq — تركي الخليوي (@tkhelaiwi) July 11, 2021

يذكر أن الأرجنتين والبرازيل كانا قد تواجها في نسخة 2019 من البطولة ذاتها، لكن في دور نصف النهائي، ووقتها أطاح السامبا برفاق ميسي بالفوز بثنائية نظيفة.

فيما اختتم راقصو التانجو البطولة في المركز الثالث، بعد الفوز أمام تشيلي بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما حقق رفاق نيمار وقتها اللقب على حساب بيرو بالفوز بنتيجة 3-1.