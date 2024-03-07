ليت الزمان يعود يومًا.. أسطورتا مانشستر يونايتد يبحثان عن عمل على وسائل التواصل!

هل ينسى أحد هذا الجيل التاريخي؟

نشر الأيرلندي روي كين أسطورة مانشستر يونايتد صورة له رفقة الأسطورة الآخر للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الصورة حملت عبارة من كين قالها بتهكم، لكنها توحي بحالة الثنائي، حيث قال: "راسلونا على الخاص إذا كنتم تحتاجون لتعيين مدرب".

بالتأكيد يمزح كين في عبارته، لكن بعض الجماهير أخذت العبارة على منحى عاطفي، وبعضهم عبر عن حزنه للحالة التي وصل إليها أسطورتان بحجم كل من روي كين وسولشاير.

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وكان سولشاير قد غادر مانشستر يونايتد في 2021 دون أن يحظى بفرصة تدريبية تالية، رغم أنه قدم أداء جيدًا رفقة كتيبة الشياطين الحمر.

بينما تعود آخر تجارب روي كين التدريبية إلى عام 2011 حين تولى تدريب إبسويتش تاون لمدة 3 مواسم انتهت في العام المذكور.