"ليتنا نتعلم" و"كفانا مواويل" .. انبهار سعودي بسلاح الأهلي في السوبر

الأهلي المصري يُواجه اتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف السعودية

يخوض النادي الأهلي المصري مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري حاليًا في مدينة الطائف السعودية وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه في المملكة ودول الخليج العربي.

عشاق نادي القرن احتشدوا في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وقد أشعلوا الأجواء بهتافاتهم المدوية والتي خطفت إعجاب الجمهور والإعلام السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية نشرت مقطع فيديو لتشجيع الأهلاوية القوي لفريقهم وقد أبدى المغردون السعوديون انبهارهم بالأجواء وقوة التشجيع وتنظيمه.

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أحد المغردين تمنى أن يتعلم الجمهور السعودي كيفية التشجيع بتلك الطريقة، فيما أكد آخر أن ذلك ما ينقص دوري روشن حاليًا، وأبدى ثالث رغبته أن تتخلص الدرجات السعودية من مكبرات الصوت والمواويل وأن يحضر المشجعون بقميص الفريق فقط.

الأهلي سيعود للعب في السعودية خلال ديسمبر القادم، حيث سيُمثل القارة السمراء في كأس العالم للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد، وقد يلتقي الفريقان في الدور الثاني حال نجح الفريق السعودي في تخطي أوكلان سيتي في لقاء الافتتاح.