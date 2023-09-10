ليتمكن من التغلب على ميسي؟ .. فان خال يلمح لإمكانية تدريب ألمانيا!

المدرب الهولندي لديه فرصة للعودة لتدريب المنتخبات من جديد.

كشف المدرب الهولندي لويس فان خال عن إمكانية عودته من جديد لتدريب المنتخبات بعد أن رحل عن تدريب هولندا قبل أشهر قليلة.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" على لسان المدرب القدير، الذي تحدث قبل أيام عن فوز الأرجنتين بكأس العالم وأن فريق ليونيل ميسي تلقى مساعدات للفوز باللقب.

وقال فان خال في تصريحاته للصحيفة الألمانية: "لن أدرب أندية بعد الآن، لكن فكرة تدريب منتخب واعد لديه من الممكن أن تقنعني".

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يأتي هذا بعد ساعات من رحيل المدرب هانسي فليك عن تدريب الفريق الذي خسر برباعية مقابل هدف وديًا من اليابان مساء السبت.

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جدير بالذكر أن فان خال كان قد خسر وهو مدربًا لمنتخب هولندا من المنتخب الأرجنتيني مرتين الأولى كانت في نصف نهائي كأس العالم 2014 بركلات الترجيح وهو العام الذي خسرت فيه كتيبة ميسي النهائي أمام ألمانيا، وتكرر السيناريو نفسه في 2022 لكن بربع النهائي وصعد الألبيسيليستي لنصف النهائي بركلات الترجيح أيضًا.