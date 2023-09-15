ليتك قفزت من السفينة الغارقة يا مبابي .. فلن تنقذ باريس وحدك!

مبابي يدفع ثمن عدم رحيله من باريس!

سقط باريس سان جيرمان، في فخ الخسارة أمام نيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وواصل باريس النتائج المتراجعة هذا الموسم ونزيف النقاط، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت خلف نيس وموناكو.

وحاول كيليان مبابي، انقاذ الفريق كعادته وبالفعل سجل هدفين، ولكن دون فائدة إذ استمر دفاع الفريق الفرنسي، في التراجع هذا الموسم وفشل في التماسك.

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ماذا قدم مبابي أمام نيس؟

ليتك قفزت من السفينة الغارقة يا مبابي!

رفض كيليان مبابي، الرحيل عن باريس في الصيف الماضي، بالرغم من وصول بعض العروض القوية له، ليعض أصابع الندم في الوقت الحالي على عدم رحيله.

موسم جديد من مسيرة مبابي، يقترب من الضياع هباءً بالرغم من بذله الكثير من الجهد ولكن دون فائدة، فمازال باريس سان جيرمان يفتقد روح الفريق التي يحتاجها النجم الفرنسي، وتعطش اللاعبين للبطولات، لتحقيق الحلم بمعانقة دوري أبطال أوروبا.

تراجع وتذبذب نتائج باريس سان جيرمان، قد تدفعان النجم الفرنسي، إلى رفض تمديد العقد، والرحيل بالمجان في نهاية الموسم، وعلى إدارة الفريق الباريسي، محاول اقناع اللاعب تمديد العقد في أسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.