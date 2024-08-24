"ليبرون جيمس في علاقة مع والدة زميله".. تغريدة تثير الجدل وزوجة نجم السلة تعلق!

مزحة تثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسطورة لوس أنجلوس ليكرز

انتشرت مزحة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخص أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، وأثارت فضول العديدين لمعرفة التفاصيل.

حيث أثيرت المزحة أو الشائعة بصيغة أن "ليبرون جيمس ينام مع والدة زميله في ليكرز!".. وهو أمر أثار استغراب وفضول كل المتابعين.

لكن الحقيقة أن التغريدة التي أثيرت على نطاق واسع لم يجانبها الصواب، لأن زميل جيمس الجديد هو نجله بروني!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فقد انضم بروني إلى والده في لوس أنجلوس ليكرز واختار الرقم 55 ليبدأ مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين الموسم المقبل مع أبيه.

وصحيح أن ليبرون يفعل ذلك مع والدة زميله الجديد، التي هي على وجه التحديد زوجته سافانا، وهذا ما جعل المزحة حقيقة!.

بدورها علقت سافانا زوجة ليبرون جيمس على الأمر بإعادة نشر التغريدة من حساب "ستيفن تشاي" مع رموز تعبيرية ضاحكة.