"لياو أضاع صحن الحلوى" .. الدوري الإيطالي يحتفي باليوم الوطني السعودي على طريقته!

تهنئة خاصة من إيطاليا للسعودية

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تعيش السعودية منذ عدة أيام أجواء الاحتفال باليوم الوطني الذي يُصادف اليوم الـ23 من سبتمبر، وقد حرص العديد على تهنئة المملكة والسعوديين بتلك المناسبة وآخرهم حساب الدوري الإيطالي على منصة إكس.

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حساب الدوري الإيطالي نشر تصميمًا جميلًا ومبتكرًا ضم عددًا من نجوم البطولة بالثوب السعودي التقليدي يجلسون في مجلس حول منضدة يظهر عليها أطباق من الأكل والحلوى السعودية، وقد ظهر رفاييل لياو نجم ميلان وقد بدا أنه أضاع صحن الحلوى الخاص به.

الحساب نشر الصورة وعلق مهنئًا السعوديين "سارعي للمجد والعلياء. كل عام والمملكة السعودية بخير وازدهار".

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المغردون السعوديون تفاعلوا مع التغريدة وأبدوا سعادتهم بالتصميم وعلقوا على بعض تفاصيله، إذ كتب أحدهم "كفو يا الآدمن بوضع لاوتارو مارتينيز في صدر المجلس"، فيما قال آخر "لياو مضيع المرمى ومضيع صحن الحلا" وذلك في إشارة للفرصة الغريبة التي أهدرها نجم ميلان خلال مواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

يُشار إلى أن المسؤولين الإيطاليين يتحدثون بإيجابية دومًا عن الدوري السعودي وسعيه للتطور والتحسن وثورة الانتقالات التي شهدها هذا الصيف، بعكس ما يحدث في إنجلترا وفرنسا تحديدًا.

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