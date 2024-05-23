"ليالي الخميس" أصبحت للتشامبيونز أيضًا.. تفاصيل النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا

المسابقة الأوروبية الأبرز في طور جديد

اجتمع مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس في مدريد مع مجموعة من الصحفيين لإعلامهم كيف سيكون دوري أبطال أوروبا 2024/2025.

واعتبارًا من الموسم المقبل، سيتغير شكل دوري أبطال أوروبا، حيث سيزيد عدد الأندية من 32 إلى 36، وتنتهي مرحلة دور المجموعات التقليدية، إضافة إلى مجموعة خصائص جديدة للبطولة القارية الأبرز.

سيكون هناك شكل جديد للدور الأول (غير الإقصائي) بعده سيتم إقصاء الفرق أصحاب المراكز من 25 إلى 36 من البطولة ولن تستمر في اللعب في الدوري الأوروبي.

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ستكون معايير التأهل بين الفرق المتساوية هي فارق الأهداف، والأهداف المسجلة، والانتصارات، والانتصارات خارج الأرض، وعدد النقاط التي سجلها خصومك على حسابك.

وستكون هناك 8 جولات في الدور الأول بدلاً من 6 كما كان معتادًا. وستظل الأيام المختارة لإقامة المباراة بشكل أساسي (الثلاثاء والأربعاء) ولكن مع إمكانية لعب بعض المباريات يوم الخميس.