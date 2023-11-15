"لو كنت مكان أرتيتا.. لتعاقدت مع ثنائي بايرن ميونخ"

من أجل حل مشكلة ديكلان رايس..

حث إيمانويل بيتي لاعب آرسنال ومنتخب فرنسا السابق إدارة الجانرز على التعاقد مع ثنائي بايرن ميونخ من أجل ما أسماه "حل ضياع ديكلان رايس" صفقة آرسنال القياسية.

يصر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال على وضع رايس في خانة اللاعب رقم 8، لكن رايس نفسه قال بعد مباراة إشبيلية الفائتة في دوري أبطال أوروبا، بأن مركز اللاعب رقم 6 هو الأفضل له.

بيتي يرى أن الحل هو عدم الاستعانة برايس في مركز جرانيت جاكا، الذي قدم مستوى مبهرًا الموسم الماضي كلاعب رقم 8 مع آرسنال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد أن التعاقد مع واحد من الثنائي جوشوا كيميتش أو ليون جوريتسكا من بايرن ميونخ سيعطي الجانرز القوة اللازمة للمضي قدمًا في هذا المركز، وذلك في تصريحات الفرنسي لموقع "كومباير بيت".

آرسنال يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة يتساوى بها مع ليفربول، وكلاهما تحت المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي بنقطة واحدة.