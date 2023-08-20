"لو كنت حكماً لن أحب جوزيه مورينيو" .. البرتغالي يهاجم التحكيم وروما!

مورينيو يواصل إثارة الجدل!

تحدث جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي عن رحيل اللاعب نيمانيا ماتيتش، إلى صفوف رين الفرنسي كما واصل أسلوبه المعتاد وانتقد سياسة التحكيم ونظام العدالة الرياضي تجاه روما.

ويستعد فريق روما لبداية مشواره ببطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد، عندما يواجهون فريق ساليرنيتانا.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"إن إيقاف اللاعبين بسبب تراكم البطاقات الصفراء في الموسم السابق يبدو قديمًا نوعًا ما"، ويغيب مورينيو ومساعده سالفاتور فوتي، بالإضافة إلى باولو ديبالا، ولورينزو بيليجريني، عن مباراة اليوم وسيتواجد المدرب المساعد برونو كونتي، على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 18 عامًا.

وعلق مورينيو على نظام العدالة الرياضية، قائلًا:" روما شيء وأنا شيء آخر سواء كان ذلك سياسيًا أو أيًا كان لا أريد الخوض في ذلك ما يهمني هو ما يحدث على أرض الملعب، ما يهمني هو أن الجميع يعاملون بمساواة، إذا أتيت إلى هنا وقلت إنك لا تحب مورينيو فأنا لا أهتم، لو كنت حكمًا لن أحبني".

وتابع: "بعد المباراة سأهنئ الحكم إذا نظر إلى المقعدين وعاملنا بنفس الطريقة، إذا حدث ذلك فسيكون الموسم مثالي ".

وأجاب مورينيو، عن أسباب رحيل ماتيتش، قائلًا: " إذا أراد أن يقول شيئًا عما حدث يمكنه ذلك، لم أكن أتوقع رحيله، لقد لعب معنا 75 % من مبارياتنا الموسم الماضي وكان مهمًا وخسرناه ولكن تعاقدنا مع لاعبين جديدين ولا يوجد مشكلة، نحن نستمر بوجوه جديدة ويمكنهم فهم ما نريده والتكيف معنا سريعًا".