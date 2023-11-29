"لو كان لريال مدريد لاستمر الحديث أسبوعًا" .. لابورتا يُهاجم التحكيم!

تصريحات غاضبة من رئيس برشلونة

هاجم خوان لابورتا رئيس برشلونة التحكيم في الدوري الإسباني، مؤكدًا على أن فريقه كان يجب أن يحصل على ركلتي جزاء في مباراة رايو فاليكانو، التي أقيمت السبت الماضي.

وقال لابورتا خلال تصريحات خلال إحدى فعاليات نادي برشلونة: "طوال الأسبوع كان هناك الحديث عن هراء، كان يجب أن يتم التركيز على قرارات التحكيم الظالمة ضد برشلونة، بعد تجاهل ركلة الجزاء لصالح رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي خلال مباراة رايو فاليكانو".

لابورتا أضاف: "كان ينبغي أن نتحدث عن مباراة راوي وركلتي الجزاء اللتين كان من المفترض احتسابهما، ولو حدث ذلك مع ريال مدريد أنا متأكد من أنه سيكون هناك حديث طوال الأسبوع".

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وواصل: "لا نلعب دور الضحية، بل هذا هو ما يحدث معنا في الواقع، لكي نفوز يجب أن نكون أفضل بكثير من منافسينا، وهم يجعلون الأمور صعبة بالنسبة لنا، والآن حققنا الفوز على بورتو ولدينا معنويات عالية للتغلب على أتلتيكو مدريد وجيرونا".

وتعادل برشلونة أمام نظيره رايو فاليكوانو بهدف لمثله، في مباراة شهدت العديد من القرارات التحكيمية الجدلية، حيث تم حرمان الفريق الكتالوني من الحصول على ركلتي جزاء.