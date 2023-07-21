"لو رأيتك سأحطم رأسك" .. رئيس لاس بالماس يهدد صحفي بأمه بسبب تهمة جنسية!

ميجيل أنخيل راميراس أجبر على الاعتذار علانية!

تسبب تسجيل صوتي لميجيل أنخيل راميراس رئيس نادي لاس بالماس بإجباره على الخروج بشكل علني ليعتذر للصحفي الذي كان يحدثه فيه.

جاء هذا بحسب ما نشرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن راميراس قد تعرض للصحفي بابلو شيكا بالسباب وهدده في مكالمة هاتفية بينهما.

وقال راميراس ونقلت الصحيفة عنه بنفس التظليل القادم: "سأقوم بالـتـ*** على والدتك اللـ****، والدتك العـ**** أنت يا ابن العـ****، سأقوم بالتـ**** على والدتك اللـ****، لو رأيتك في الملعب سأحطم رأسك".

وأضاف: "عندما أراك سأقوم بضربك لأن هذا هو ما أحب فعله، لأنني أقول للمـ***** مثلك ما أقوله الآن، سأقوم بالـتـ*** على والدتك اللـ****، اذهب وضـ*** نفسك، لن أتحدث لك مجددًا يا م***".

جدير بالذكر أن ذلك الصحفي كان قد نشر أخبارًا عن قيام أحد نجوم الفريق بالاعتداء الجنسي على سيدة، لكن النادي لم ينفي الأمر قط بشكل رسمي حتى الآن.