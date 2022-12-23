"لو ذهبت إيطاليا لكأس العالم لفاز بها ميسي أيضًا!"

أحمد مجديأحمد مجدي
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Hungary Italy Roberto Mancini 26092022Getty/GOAL
كأس العالمإيطالياالأرجنتينروبيرتو مانشينيليونيل ميسي

اعتراف مهم من أهم رجل في الآتزوري

على هامش حصوله على تكريم في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا والتي يعد الأرجنتيني الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا أهم أساطير ناديها الشهير، تحدث مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني عن استحقاق الأرجنتين للحصول على لقب كأس العالم.

وقال مانشيني عن غياب إيطاليا عن كأس العالم: "كان الفوز ببطولة الأمم الأوروبية رائعًا ومليئًا بالمشاعر للكل، لقد آمنت دائمًا وأملت في الفوز ولكن في بعض الأحيان تحتاج القليل من الحظ والمصادفات أن تقف إلى جوارك في أكثر اللحظات صعوبة".

وأضاف في تصريحاته لراديو "كيس كيس نابولي": "لو كنا ذهبنا إلى كأس العالم لكانت الأرجنتين قد فازت به على كل حال، إن هذا حق ميسي!".

وأضاف: "استحق التتويج عن جدارة، لكننا كنا نأمل أن نشارك ونكون قادرين على إعطاء انطباع أفضل".

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