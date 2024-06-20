لؤي ناظر يكشف .. حقيقة تحكم سعد اللذيذ في صفقات الاتحاد الجديدة

سعد اللذيذ "المتهم الأول" أمام الجماهير..

كشف لؤي ناظر، الرئيس الجديد لشركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، عن حقيقة تحكم سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي، المشرف على برنامج الاستقطاب، في صفقات العميد.

اللذيذ واجه اتهامات من عديد الأندية السعودية، وعلى رأسها الاتحاد؛ بشأن تحويل بعض الصفقات من فرق إلى أخرى، أو تعطيله قدوم لاعبين بعينهم.

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وفي هذا السياق.. نفى ناظر في مؤتمر صحفي اليوم، تحكم اللذيذ في صفقات العميد الاتحادي؛ قائلًا: "علاقتي معه ممتازة.. لدينا اتصالات يومية".

وشدد رئيس الاتحاد الجديد على أن سعد اللذيذ، لن يفرض على العميد أي لاعب في الميركاتو، وأن مسؤولي النادي فقط، هم من سيختارون الصفقات الجديد.

لؤي ناظر أكد في ختام تصريحاته، على أنه لن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سوى اللاعبين الذين يريدهم العميد ومسؤوليه فقط.