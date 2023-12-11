لويس كاسترو يهدد الهلال .. ويكشف سر انتفاضة ثنائي النصر أخيرًا

تصريحات لويس كاسترو بعد فوز النصر الكبير على الشباب

وجّه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، رسالة غير مباشرة إلى الغريم الهلال؛ بعد الفوز على الشباب، مساء اليوم الإثنين.

النصر فاز (5-2) على الشباب؛ ليحجز بطاقة التأهل رسميًا، إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، ليلحق بكل من الهلال والخليج، في انتظار المتأهل الأخير من مباراة الاتحاد والفيصلي.

كاسترو أكد في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الشباب، على أن الفريق النصراوي، سيقاتل للتتويج بكل البطولات والألقاب، في الموسم الرياضي الحالي.

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أن النصر، لا يزال لديه أمل في التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، على الرغم من التأخر بـ7 نقاط عن الهلال "المتصدر".

وعن سر عودة الجناح السنغالي ساديو ماني إلى مستواه.. أوضح أن اللاعب كان يحتاج إلى الراحة؛ وهو ما منحه إياه، ليعود بشكل أفضل بكثير، في المباريات الأخيرة مع النصر.

أما عن متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا.. أشاد لويس كاسترو بمستوياته الفنية، مشددًا على أن بعض اللاعبين، يحتاجون إلى وقتٍ طويل مع فرقهم الجديدة، قبل أن يظهروا إمكانياتهم الحقيقية.