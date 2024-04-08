لويس كاسترو يكشف خطة إقصاء الهلال .. وجورج جيسوس يرد: النصر الأفضل في السعودية!

ديربي ناري بين الهلال والنصر..

أكد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، على أهمية التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، في الموسم الرياضي الحالي.

النصر يواجه في العاشرة والنصف - بتوقيت مكة المكرمة -، الغريم الأزلي الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كاسترو قال في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية": "السوبر.. لقب يطمح فيه كل فريق كبير"، مشددًا على أن العالمي سيفعل كل شيء، من أجل التتويج.

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أنه بـ"التفاني" والعمل الجاد، يستطيع الفريق النصراوي، تخطي الزعيم الهلالي ومن ثم خطف اللقب الغالي، وأن يثبت للجماهير بأن اللاعبين يعملون بجد يوميًا.

ومن ناحيته.. اعترف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بصعوبة مواجهة النصر؛ قائلًا: "نحن أمام أقوى وأفضل فريقين في المملكة العربية السعودية".

وعلى الرغم من ذلك.. كشف جيسوس، عن أن فريقه سيعمل بقوة؛ من أجل استغلال الفرص التي تتاح أمامه، لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر.