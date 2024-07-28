لويس كاسترو ولاعبان .. لفتة رائعة من بورتو تجاه ثلاثي النصر

النصر يُواجه بورتو وديًا

حصل ثلاثي النصر الذي سبق وارتدى قمصان بورتو البرتغالي على فرصة للتكريم من ناديهم السابق على هامش المباراة الودية التي تجمع الفريقين في ملعب دراجاو العريق حاليًا.

اللقاء انطلق مساء اليوم والنتيجة تُشير بعد انتهاء الشوط الأول إلى تقدم أصحاب الملعب بأربعة أهداف دون رد، وسط أجواء مذهلة في المدرجات وحضور جيد جدًا لقمصان النصر.

نادي بورتو كرم النصر، وكذلك مدربه لويس كاسترو والثنائي أليكس تيليس وأوتافيو، في لفتة طيبة نالت استحسان الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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النصر كان قد ضم المدافع البرازيلي وصانع الألعاب البرتغالي من بورتو الصيف الماضي ويُعدان من العناصر الرئيسية في الفريق.

يُشار إلى أن أوتافيو لعب 283 مباراة مع بورتو في جميع البطولات، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 75، فيما ظهر تيليس في 195 مباراة سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 57.