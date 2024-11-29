"تصريح لويس كاسترو للتاريخ" .. البكيري يصف نجوم النصر بـ"الجبناء" بعد هروبهم أمام الهلال!

نجوم النصر تهربوا من تسديد ركلات الترجيح ضد الهلال بنهائي كأس الملك!

هاجم الإعلامي محمد البكيري نجوم فريق نادي النصر، الذي تهربوا من تسديد ركلات الترجيح أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

لويس كاسترو خرج بتصريحات عبر برنامج "في المرمى"، يؤكد خلالها على أن هناك لاعبين في صفوف النصر، رفضوا تسديد ركلات الترجيح ضد الهلال بنهائي كأس الملك، رافضًا الكشف عن الأسماء.

وعلق الإعلامي محمد البكيري على تصريحات كاسترو عبر حسابه على منصة "إكس" واصفًا اللاعبين الذين تهربوا من تسديد الركلات بالجبناء.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "اللاعبون الجبناء في النصر خذلوه في عز حاجتهم له، وتركوا ناشئًا صغيرًا أشجع منهم يتقدم للركلة الحاسمة، حتى وإن أضاعها!".

وأضاف: "أمقت هذه النوعية من اللاعبين، يمتصون خزائن النادي ويتهربون من تحمل مسؤولياتهم الاحترافية، تصريح كاسترو للتاريخ".