لمعالجة ما أفسده لويس كاسترو .. قرارات فنية جديدة لستيفانو بيولي واستبعاد أندرسون تاليسكا!

تعرف على قرار بيولي الجديد

اتخذ المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي قرارات فنية جديدة، بهدف معالجة ما أفسده البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني السابق للعالمي، وذلك قبل مواجهة الوحدة مساء اليوم الجمعة.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن بيولي لاحظ انخفاض المعدل اللياقي للاعبي النصر، ليقرر انتهاج سياسة التدوير، وذلك بعدما أجرى اختبارات ميدانية أظهرت نقص مخزونهم اللياقي، وحاجتهم إلى برنامج تدريبي خاص للبلوغ إلى المعدل المطلوب.

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وأضافت الصحيفة أن بيولي قرر تقسيم لاعبي فريقه إلى عدة مجموعات، وستخضع كل مجموعة تلو الأخرى على هذا البرنامج على فترات وليس بالتزامن، تحسبًا لتعرض اللاعبين لإصابات عضلية، بسبب قسوة التدريبات، وحتى لا يفقد الفريق عناصره.

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وبدأ بيولي بالفعل انتهاج تلك السياسة من مباراة الحزم الماضية في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيواصل الأمر خلال مباراة الوحدة التي ستقام اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي.

وقرر ستيفانو أيضًا استبعاد النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن مواجهة الوحدة، وذلك بعد شكواه من آلام في العضلة الأمامية للفخذ، حيث أظهرت الفحوصات سلامته ولكن المدرب الإيطالي فضّل إراحته حتى يكون جاهز للمشاركة ضد الريان في دوري أبطال آسيا للنخبة.