لويس كاسترو يختار بديل رونالدو أمام الشرطة العراقي .. و"المدينة" لا يتحمل التدريبات!

النصر يواجه الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوية..

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، على بديل القائد كريستيانو رونالدو، في مباراة الشرطة العراقي، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تقام على ملعب المدينة الدولي.

النصر أعلن غياب البرتغالي رونالدو عن مواجهة الشرطة، المقررة مساء اليوم، بعد معاناته من الإصابة بعدوى فيروسية، حيث لم يسافر برفقة بعثة الفريق التي سافرت إلى بغداد، وهو الأمر الذي وجه صدمة كبرى للجماهير العراقية التي توافدت على شراء تذاكر المباراة من أجل مشاهدة الأسطورة البرتغالية على أرض الملعب.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن كاسترو قرر الاعتماد على البرازيلي أندرسون تاليسكا، لقيادة هجوم النصر، بدلًا من كريستيانو رونالدو، فيما سيعتمد على البرازيلي أنجيلو جابرييل في مركز الجناح الأيمن، فيما يدفع بالشاب ويسلي جاسوفا على مقاعد البدلاء، في المواجهة القارية الأولى.

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وبخلاف رونالدو، فإن مباراة الشرطة، ستشهد غياب المدافع الإسباني إيمريك لابورت، بسبب الإيقاف ثلاث مباريات، فيما يعوض غيابه علي لاجامي، كما يغيب أيمن يحيى، الموقوف مباراتين من الاتحاد الآسيوي، فضلًا عن إصابة نواف العقيدي وعبد المجيد الصليهم.

في سياق متصل، رفض النصر خوض تدريباته على ملعب بديل، لملعب المدينة الدولي، الذي سيحتضن مباراة الشرطة، حيث أبلغ المسؤولون في الاتحاد الآسيوي، النادي السعودي بأن ملعب المباراة لا يستطيع تحمل إقامة التدريبات عليه، وسيكون جاهزًا فقط للمواجهة بعد خضوعه للصيام قبل أيام، فيما اكتفت بعثة النصر بخوض التدريبات بالصالة الرياضية في مقر سكن البعثة.