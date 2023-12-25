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الحل الأفضل للاتحاد؟ مدافع النصر يطلب الرحيل ولويس كاسترو يرد على طلبه

تامر أبو سيدو
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النصردوري روشن السعوديالإتفاقعبد الله مادوالإتحاد

اللاعب مطلوب في 3 أندية سعودية، وهل يكون حل أزمة العميد؟

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب أحد مدافعي النصر المحليين الرحيل بالانتقال النهائي أو الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرة إلى أن المدرب لويس كاسترو رد على طلبه.

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الحديث عن المدافع السعودي عبد الله مادو والذي لم يلعب سوى مباراة واحدة في دوري روشن هذا الموسم ويرغب بالرحيل للعودة إلى اللعب بانتظام، وقد وافق كاسترو على طلبه وأبلغه بعدم الحاجة إليه.

الصحيفة أوضحت أن مادو مطلوب في 3 أندية هي الشباب والتعاون والاتفاق، وقد سبق أن أشارت إلى أن ستيفن جيرارد طلب من إدارة الاتفاق ضمه وقد بدأت المفاوضات بين الناديين فعلًا حول الأمر.

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مادو يتمتع بإمكانيات جيدة جدًا وقد لعب للمنتخب السعودي 14 مباراة منها مواجهة المكسيك في كأس العالم 2022، لذا قد يكون الحل الأفضل للاتحاد الذي يُعاني من أزمة دفاعية كبيرة نتيجة الإصابات.

يُشار إلى أن صاحب الـ30 عامًا مرتبط مع النصر بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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